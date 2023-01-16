Украина закупила около полутора тысяч БЛА на сумму свыше 80 миллионов долларов

Глава Минцифры Украины: за семь месяцев власти закупили почти 1600 БЛА на сумму $81 млн

Власти Украины за семь месяцев подписали контракты на производство почти 1 600 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на сумму более 81 миллиона долларов. Такое число назвал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет ТАСС.

«Благодаря проекту "Армия дронов" в рамках платформы UNITED24 мы обеспечиваем наших военных лучшими "птичками" и стимулируем развитие украинских производителей БЛА», — сказал он. Федоров уточнил, что часть из них — дроны украинских производителей.

По словам главы Минцифры, рынок украинских БЛА обладает большим потенциалом. «Вместе с правительственной командой мы системно работаем над тем, чтобы поддержать наших производителей и упростить многие бюрократические вопросы», — подчеркнул Федоров. Он добавил, что это позволит украинскому бизнесу развиваться.

Ранее министр обороны Латвии Инару Мурниеце заявила, что Рига рассматривает возможность отправки украинской стороне оружия, в том числе Stinger и дронов, за поставку которых поблагодарил Киев. Также министр призвала укрепить латвийскую оборону.