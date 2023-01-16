Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд из 1990-х годов

Актриса Анджелина Джоли повторила свой культовый наряд 25-летней давности

Голливудская актриса Анджелина Джоли повторила свой культовый образ, в котором она появлялась на публике в 1990-х годах. Фотографии публикует Page Six.

47-летняя знаменитость прошлась по улицам Нью-Йорка в платье-комбинации цвета шампань в сочетании с черным атласным кейпом. В качестве обуви она выбрала бежевые лодочки на высоком каблуке, а волосы распустила. В руках телезвезда держала сумку люксового бренда Saint Laurent в тон одежды.

Согласно материалу, Джоли воссоздала собственный наряд 25-летней давности, в котором она посетила премию Cable Ace Awards в 1997 году. Тогда актриса вышла на красную ковровую дорожку в аналогичном платье в бельевом стиле серебристого цвета, а волосы при этом собрала в пучок.

В июле 2022 года Анджелина Джоли появилась на публике в пижаме за десятки тысяч рублей. Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость в аэропорту Хитроу в Лондоне. Актриса появилась в шелковой пижаме бренда Valentino коричневого цвета, украшенной белой окантовкой.