Анджелина Джоли вышла в свет в пижаме за десятки тысяч рублей

Анджелина Джоли появилась в аэропорту Хитроу в пижаме Valentino за 83 тысячи рублей

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет в одежде для сна за десятки тысяч рублей. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 47-летнюю знаменитость в аэропорту Хитроу в Лондоне. Актриса появилась в шелковой пижаме бренда Valentino коричневого цвета, украшенной белой окантовкой. Уточняется, что стоимость названной одежды составляет 1150 фунтов стерлингов (около 83 тысяч рублей). При этом Джоли дополнила свой образ сандалиями в тон пижаме, солнцезащитными очками-авиаторами и черной сумкой из стеганого материала.

Перед посадкой на самолет актриса была замечена вместе со своим 18-летним сыном Паксом.

В июне новый наряд певца Филиппа Киркорова сравнили в сети с пижамой. Артист посетил мероприятие в московском парке Горького в костюме итальянского бренда Gucci бежевого цвета с ярким цветочным принтом и голубой рубашке. В качестве обуви артист выбрал розовые кроссовки на платформе, а из аксессуаров на нем были кепка-козырек в тон одежды, оранжевые очки, зеленая сумка и множество перстней на пальцах.