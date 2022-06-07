Новый наряд Киркорова сравнили с пижамой в сети

Певец Киркоров вышел в свет в костюме Gucci с цветочным принтом и подвергся критике в сети

Российский певец Филипп Киркоров вышел в свет в броском образе и подвергся критике со стороны фанатов. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поп-исполнитель посетил мероприятие в московском «Парке Горького» в костюме итальянского бренда Gucci бежевого цвета с ярким цветочным принтом и голубой рубашке. В качестве обуви артист выбрал розовые кроссовки на платформе, а из аксессуаров на нем — кепка-козырек в тон одежды, оранжевые очки, зеленая сумка и множество перстней на пальцах.

Подписчики не оценили внешний вид Киркорова и сравнили его наряд с пижамой. «Клоун», «Костюм — дачный шик», «Что за пижама?», «Шут гороховый», «Ну и костюм у Филиппа», «Почему певцы становятся клоунами?», «Я в шоке с его образа в очередной раз», — высказывались пользователи сети.

В августе 2021 года Филипп Киркоров пришел на музыкальную премию «Новая Волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци запечатлели музыканта в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которой напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.