Еще одна популярная в 1990-х вещь вновь станет модным трендом

Трендовые в 1990-х безрукавки могут вновь вернуться в моду

Журналисты британской газеты Metro предрекли жилетам, которые были модными в 1990-х, популярность в нынешнем сезоне. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Первоначально безрукавку начали носить мужчины в начале XVIII века, а в 1970-х годах она стала частью женского гардероба. При этом наибольшую популярность у женщин такая одежда обрела только в 1990-х годах, когда в ней начали выходить в свет различные знаменитости, например, актрисы Кэмерон Диаз и Дрю Бэрримор, пишет Metro.

Модные редакторы издания отметили, что жилеты вновь появились в ассортименте многих люксовых брендов и в масс-маркете, таких как Urban Outfitters, Labelrail, Zara, & Other Stories, Asos и Mango, а также French Connection, Bershka, Stenser, Reserved, Cos и других.

При этом отмечается, что в рекламных кампаниях названных марок модели позируют в безрукавках на голое тело. Например, блогерша Хана Кросс (Hana Cross) сфотографировалась в укороченном жилете из денима Labelrail, а манекенщицу бренда Urban Outfitters запечатлели в синей безрукавке в белую полоску и брюках с таким же принтом.

В августе певец Филипп Киркоров посетил музыкальную премию «Новая Волна» в надувном жилете Louis Vuitton за 262 тысячи рублей. Папарацци запечатлели поп-исполнителя в безрукавке с монограммой бренда, дизайн которого напоминает накачанные воздухом подушки. Верхняя одежда выполнена из прозрачного пластика и канвы.