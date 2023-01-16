Умер актер сериала «Прослушка»

Актер Аль Браун скончался в 83 года

Умер актер Аль Браун, прославившийся благодаря роли майора полиции Стэна Валчека в сериале «Прослушка». Информация об этом появилась на его странице Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Грустно сообщать вам, что ангелы пришли за Алом (...) утром, в пятницу, 13 января 2023 года. Пусть память о нем станет благословением для его семьи, друзей и каждого из вас. Эта страница останется свидетельством работы Ала и любви к его поклонникам», — говорится в публикации.

В беседе с TMZ дочь Брауна Дженни заявила, что ее отец скончался в Лос-Анджелесе из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера. Ему было 83 года.

Помимо «Прослушки» актер снимался в таких фильмах и сериалах, как «Спаси меня», «Закон и порядок. Специальный корпус», «Творение Господне», «Красный Дракон», «Дублеры» и «Высоты свободы». Также Аль Браун был ветераном ВВС США и дважды служил во Вьетнаме.