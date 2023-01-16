В России придумали новые штрафы для автомобилистов

«Коммерсантъ»: новый перечень неисправностей авто направят в правительство на утверждение

Проект постановления правительства России, который предусматривает новые штрафы для автомобилистов, «вышел на финальную прямую» и в ближайшее время будет направлен в кабмин на окончательное утверждение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его данным, проект создаст для Госавтоинспекции дополнительные инструменты для борьбы с владельцами неисправных транспортных средств. В частности, водителей смогут штрафовать за применение летних шин зимой, за передвижение на авто с неисправной антиблокировочной системой и за нештатные газоразрядные лампы в фарах.

Документ обсуждался на рабочей группе «Безопасность дорожного движения», скоро его обсудит рабочая группа «Автомобильный транспорт». По информации издания, основная часть вопросов к документу снята, а члены рабочих групп поправки к проекту поддержат.

В случае если он будет утвержден, с декабря по февраль российским водителям будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных. При этом в российских регионах в зависимости от климатических условий смогут увеличить длительность сезонного запрета. За нарушение подобного правила будет применяться штраф в размере 500 рублей.

При этом от ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения документа отказались. Так, в инспекции предлагали штрафовать водителей в случае, если на приборной панели их авто загоралась лампочка Check Engine, которая свидетельствует о неисправности в двигателе. При этом подобный сигнал может загореться, если автомобиль заправить некачественным топливом. В финальной версии также нет правила, согласно которому штрафуют за «капли технологических жидкостей» в моторном отсеке. Его убрали, так как к таким каплям может привести неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости.

В последней версии документа говорится, что в случае, если документ пройдет согласование в Белом доме в закрытом режиме, а после будет направлен главе кабмина Михаилу Мишустину, он может вступить в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков заявили, что в стране практически перестали ремонтировать автомобили по полисам обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), а доля компенсаций в виде ремонта сократилась практически до нуля процентов.