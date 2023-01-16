Россиянка побывала на Бали и описала остров словами «русская деревня»

Отдыхающая на Бали россиянка рассказала о большом количестве соотечественников на острове

Российская туристка отправилась отдыхать на Бали и описала актуальную обстановку на индонезийском острове. Своим опытом она поделилась с «Лентой.ру».

Как считает девушка, Бали превратился в одну большую русскую деревню, так как такого количества русской речи она не слышала ни в Турции, ни в Дубае. По ее словам, европейцы на курорте встречаются редко, больше всего на острове австралийцев и россиян.

«Куда бы я ни пришла: в любом магазине, в аптеке, в отеле, на пляже, в ресторанах — абсолютно везде слышится русская речь. Мне это даже нравится, так как чувствуешь себя посвободнее. Здесь куча знакомых и друзей, все друг другу помогают», — рассказала побывавшая на Бали россиянка.

Негативным моментом популярности Бали среди россиян она назвала «смешение контингента»: так, если раньше на остров приезжали «как будто избранные», то сейчас, по ее мнению, едут «все подряд». Туристка отметила, что соотечественники нередко создают аварийные ситуации на дорогах, а также пренебрегают мотозащитой.

«Все кто приезжает сюда, арендуют байки. Многие садятся за них, не имея никакого опыта, и начинают "лихачить". Русских видно сразу — они подрезают, обгоняют, вылетают на обочины, постоянно заваливаются... Недавно в Чангу разбился молодой парень — он был без шлема и погиб на месте», — поделилась путешественница.

Еще одна отличительная черта российских туристов на Бали — «понты». Девушка заметила, что другие иностранцы «не парятся о внешнем виде», одеты очень просто, и ходят в «обычные кафешки», в отличие от россиян.

«Русские понты ощущаются во всем. Россияне тут всегда с марафетом, в каких-то дорогих и модных вещах, с кучей аксессуаров. Сразу видно, что идет русский человек», — объяснила туристка.

Ранее в январе эта же россиянка побывала на ретрите на Бали и чуть не умерла. Как рассказала туристка, на випассане она подхватила сильнейшую кишечную инфекцию: у девушки поднялась температура, и следующие два дня она не могла встать с кровати.