Многодетного отца-педофила из Гатчины отправили на принудительное лечение

В Гатчине обвиняемого в педофилии отца восьмерых детей отправили на принудительное лечение

В Гатчине отца восьмерых детей Андрея Бовта, обвиняемого в педофилии, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает издание 78.ru.

Судья посчитал, что мужчина совершал преступления, находясь в неадекватном состоянии. Свою вину он так и не признал.

Многодетной семьей из деревни Химози в Ленобласти правоохранители заинтересовались зимой 2019 года — 19 декабря в результате обыска сотрудники полиции нашли в доме винтовки, автоматическое оружие, а также бронежилеты с надписью «ФСБ». Кроме оружия, в доме было обнаружено множество икон. Силовикам хозяин дома представился как полковник ГРУ, однако в дальнейшем отказался с ними разговаривать. Также выяснилось, что мать восьмерых детей приходится задержанному Бовту двоюродной сестрой.

В полицию обратилась ее знакомая — она сообщила, что мужчина в течение семи лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей, которой на момент задержания было 13 лет.

27 июля 2022 года, когда Бовта привезли в Гатчинский городской суд, он отпросился в туалет и сбежал из-под надзора двух санитаров. На поиски мужчины были ориентированы сотрудники ОМВД Гатчинского района и дорожной полиции. Судебное заседание с его участием пришлось отложить. Был введен план Перехват, но найти мужчину не удалось. В итоге его задержали на 637 километре автодороги «Россия» (М-10).

Ранее сообщалось, что в Приангарье следователи начали розыск педофила, совратившего трех детей. Отмечается, что жертвам преступника было меньше 14 лет.