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14:09, 16 января 2023Бывший СССР

Британские депутаты приехали в Казахстан проводить расследование

МИД Казахстана: приехавшие для расследования британские депутаты не представляют парламент

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комиссия из членов британского парламента, приехавшая в Казахстан проводить расследование январских протестов и дела оппозиционного депутата Жанболата Мамая, не представляет ни парламент, ни правительство Соединенного Королевства, заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Республики Казахстан Айбек Смадияров. Его слова приводит казахстанский портал ORDA.

Смадияров объяснил, что прибывшая 16 января в республику комиссия, в составе которой находятся три английских парламентария, организована британской частной юридической компанией Bindmans LLP, исполняющей заказ анонимных граждан Казахстана. Эта фирма, по заявлению дипломата, наняла нескольких депутатов «для авторитетности».

В МИД Казахстана заявили, что не понимают, зачем члены британского парламента «ассоциируют себя с псевдонезависимыми комиссиями за деньги сомнительного происхождения». По словам Смадиярова, официальной роли у этой комиссии быть не может.

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«В противном случае, посудите сами, национальный парламент создает некую комиссию, приезжает в суверенное государство, проводит расследование. Укладывается ли этот факт в международные правовые нормы отношений между государствами? Ответ, я думаю, очевиден», — заявил казахский дипломат.

13 января депутаты парламента Казахстана признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы» (лидере нации — прим. «Ленты.ру»), который касается привилегий и полномочий экс-главы республики Нурсултана Назарбаева.

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Василий Мека
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