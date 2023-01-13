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08:46, 13 января 2023Бывший СССР

В Казахстане признали утратившим силу закон о привилегиях Назарбаева

Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о привилегиях экс-президента Назарбаева

Фото: akorda. kz / Globallookpress.com

Депутаты парламента Казахстана признали утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации — прим. «Ленты.ру»)», который касается привилегий и полномочий экс-главы республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«От сената (верхней палаты — прим. «Ленты.ру») присутствуют 44 депутата, "за" — 44, от мажилиса (нижней палаты — прим. «Ленты.ру») присутствуют 93 депутата, "за" — 93. Постановление принято», — заявил председатель мажилиса Ерлан Кошанов. Документ был рассмотрен в двух чтениях.

Как утверждает депутат нижней палаты парламента Ерлан Саиров, важно исключить какие-либо механизмы, способствующие «узурпации власти отдельной личностью» во время политической трансформации Казахстана. Он подчеркнул, что попытки взять в свои руки всю власть, оказывают негативное влияние на развитие страны. Согласно информации «Sputnik Казахстан», Назарбаев сохраняет неприкосновенность, однако на членов его семьи она не распространяется.

Ранее экс-президента республики лишили статуса почетного сенатора. Председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев отметил, что данный статус присвоили только бывшему лидеру страны в мае 2019 года. В тот момент председателем сената была его дочь Дарига Назарбаева. В результате первый президент мог посещать заседания верхней палаты парламента. Помимо этого, Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон о лидере нации.

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Кристина Есикова
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