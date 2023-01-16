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19:33, 16 января 2023Мир

Британия отправит Украине новые БТР

Министр обороны Великобритании Уоллес заявил, что Лондон отправит Киеву БТР Bulldog

Фото: Toby Melville / Reuters

Лондон отправит Киеву новые бронетранспортеры (БТР), заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Его слова приводит Reuters.

По его словам, украинская сторона получит 100 единиц бронетехники, среди которой будут БТР Bulldog. Помимо этого, он отметил, что Великобритания выделит десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Starstreak.

Ранее стало известно о планах Лондона поставить Киеву ударные вертолеты. Уточняется, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) могут предоставить до четырех Apache. В британском Минобороны ожидают, что страны НАТО поступят соответствующим образом.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил о намерении передать Украине 14 танков Challenger 2. Помимо этого, британские власти пообещали направить Киеву несколько десятков больших самоходных гаубиц.

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Виктория Кондратьева
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