Стала известна судьба многомиллионного наследства Инны Чуриковой

«МК»: дом Инны Чуриковой за 300 млн рублей достанется ее мужу и сыну

Дом покойной актрисы Инны Чуриковой в российском поселке Николина гора достанется ее мужу Глебу Панфилову и сыну Ивану. О дальнейшей судьбе многомиллионного имущества артистки пишет MK.RU.

По информации издания, в случае, если Чурикова не оставила завещание, ее супруг и сын поделят наследство пополам. Певица Алена Кравец рассказала, что новые собственники собираются продать дом. Известно, что стоимость объекта составляет около 300 миллионов рублей. Речь идет о трехэтажном кирпичном особняке, оформленном в светло-бежевом цвете. Среди главных отличий здания — белые балюстрады, старинные оконные рамы и колонны.

На первом этаже несколько гостиных с каминным залом, кухня и столовая, а на других этажах — спальни. Комнаты обставлены мебелью из ротанга и итальянской кожи, включая раритетные комоды и старинные лампы с абажурами. В интерьере присутствуют элементы из дуба и итальянского кафеля. Помимо основного здания, на участке имеется терраса с креслами и обогревателем.

О смерти Чуриковой стало известно 14 января. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что актриса скончалась в больнице. Причина ее смерти не уточнялась.

