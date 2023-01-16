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01:06, 16 января 2023Бывший СССР

Медведчук спрогнозировал развитие конфликта на Украине

Председатель ОПЗЖ Медведчук заявил, что Украине необходимо признать интересы России
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: РИА Новости

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ), запрещенной на Украине, Виктор Медведчук в статье для «Известий» заявил, что для прекращения конфликта Киеву необходимо признать интересы Москвы.

По его словам, сейчас существует только два выхода: идти к мировой войне и ядерному конфликту или снова начинать процесс разрядки. Однако для второго случая необходимо политически признать, что у России есть интересы, что их необходимо учитывать в строительстве новой разрядки.

Медведчук спрогнозировал, что конфликт либо будет расти дальше, перекидываясь на Европу и другие страны, либо будет локализован. Поэтому для второго пути нужно, чтобы партия мира была услышана.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что мирный план по ситуации на Украине должен учитывать мнение России. «Любой мирный план, который не будет включать Россию, не будет успешен, обернется провалом», — заявил он. При этом, по словам представителя президента, участвовать в урегулировании конфликта должны также Европа и США.

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Марина Совина
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