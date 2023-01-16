Забота о себе
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20:16, 16 января 2023Забота о себе

Звезда «Белого лотоса» рассказала о влиянии личной жизни на ее самооценку

Актриса Дженнифер Кулидж призналась, что недолюбливает себя из-за неудач в личной жизни

Фото: Burt Harris / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Голливудская актриса Дженнифер Кулидж заявила, что неудачи в личной жизни и карьере оказали сильное влияние на ее самооценку. Об этом она рассказала журналистам издания Page Six.

61-летняя звезда «Белого лотоса» откровенно призналась, что «не очень высокого мнения о себе», потому что, несмотря на многочисленные попытки построить отношения, так и не смогла встретить подходящего человека. «Я не нашла любовь всей моей жизни», — разочарованно пояснила Кулидж.

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Актриса недолюбливает себя также из-за того, что ее карьерные амбиции разбились о действительность. Она отметила, что в свое время приняла несколько неправильных решений при выборе проектов, из-за чего ее мечты о славе «были разбиты». Из-за этого Кулидж чувствовала себя неуверенной в себе, пребывала в затяжной депрессии, но на протяжении многих лет ее поддерживали только немногочисленные коллеги, включая Райана Мерфи, Патрика Кинга и Риз Уизерспун.

Ранее психолог-сексолог Россияна Лучкина перечислила причины внезапных проблем в постели. По ее мнению, исчезновение интереса к сексу может быть обусловлено не только физиологическими, но и психологическими факторами, в частности, его могут спровоцировать ревность и обиды на партнера.

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Наталья Обрядина
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