Психолог перечислила главные причины внезапных проблем в постели

Психолог Лучкина назвала ссоры и обиды на партнера причинами исчезновения интереса к сексу

Исчезновение интереса к сексу может быть обусловлено не только физиологическими, но и психологическими факторами, в частности, его могут спровоцировать ревность и обиды на партнера, уверена Россияна Лучкина, психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге. Главные причины внезапных проблем в постели она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Лучкина объяснила, что либидо — это взаимосвязь гормональных реакций тела, а на гормоны зачастую влияют эмоции и психосоматические реакции. Важно задать себе три основных вопроса — они позволят определить, это базовое снижение интереса к сексу или же нет влечения к конкретному человеку.

Нет влечения к конкретному партнеру или вообще никого не хочется?

Есть ли эротические фантазии?

Часто ли бывает сейчас мастурбация?

По словам психолога, если не хочется только своего партнера, значит, с либидо все нормально, и искать корень проблемы надо во взаимоотношениях. Важными факторами, которые могут спровоцировать снижение влечения, она назвала ссоры, обиды, чувство вины, ревность и отсутствие ощущения безопасности рядом с супругом.

Если вообще нет влечения, и оно исчезло внезапно, необходимо исследовать, что случилось перед тем, как либидо стало ниже, и что сейчас происходит в жизни, что «размножаться» стало опасно. Если не хочется заниматься сексом и мастурбировать, значит, у вас в целом пропала потребность в сексуальной разрядке. Если же данное желание присутствует в привычном виде, но влечения к партнеру нет, вы где-то себя обманываете Россияна Лучкина психолог-сексолог

Среди других психологических причин внезапного исчезновения интереса к сексу Лучкина выделила травматичный опыт: изнасилование, домогательство, чрезмерное внимание или замечание, которое зацепило. Также, по ее мнению, к снижению либидо могут привести незакрытые базовые потребности в безопасности. «Еда, дом, деньги и прочие параметры, которые психика воспринимает как зону безопасности очень влияют на интерес к интимной близости. В состоянии “боевой готовности” телу нет необходимости размножаться, и оно отключает потребность в сексе», — прокомментировала психолог.

В заключение Лучкина добавила, что иногда причина снижения либидо заключается в обычной усталости, недостатке сна и отдыха, неправильном питании и отсутствии ярких, приятных эмоций.

Ранее сексолог Джессика О'Рейли и секс-коуч Кэм Фрейзер подсказали доступные способы улучшить качество интимной жизни. Помогут в этом реализация в постели смелых эротических фантазий и доверительные беседы, в том числе и на табуированные темы, уверены они.