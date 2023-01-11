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05:00, 11 января 2023Забота о себе

Сексологи подсказали способы улучшить качество интимной жизни

Сексолог О'Рейли: интимные беседы и реализация эротических фантазий улучшат качество секса

Фото: Shutterstock

Улучшить качество интимной жизни помогут реализация в постели смелых эротических фантазий и доверительные беседы, в том числе и на табуированные темы, уверены сексолог Джессика О'Рейли и секс-коуч Кэм Фрейзер. Доступные способы вывести секс на новый уровень они подсказали в беседе с Daily Mail.

По словам специалистов, осознанность добралась и до спальни, поэтому новая тенденция в сексе — это отказ от быстрых оргазмов в пользу интимности. Люди все чаще предпочитают не случайные свидания и быстрые половые контакты, а чувственный и медленный секс, где главное — не результат, а удовольствие, полученное от самого процесса.

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Улучшат качество интимной жизни и откровенные разговоры партнеров друг с другом, уверена сексолог Джессика О'Рейли. Она посоветовала без предрассудков и стигматизации обсуждать даже такие ранее «табуированные» темы, как менструация, женская сексуальность и потребности в сексе. По ее словам, подобный обмен информацией в конечном итоге приводит к улучшению отношений в паре.

«Разговоры о сексе стали более распространенными, и среди миллениалов и поколения Z существует понимание того, что сексуальность является ключевым компонентом эмоционального и физического здоровья», — объяснила О'Рейли. Сексолог добавила, что доверительные беседы помогут людям выстроить крепкие эмоциональные связи, определить уровень совместимости и воплотить в жизнь свои сексуальные фантазии без стеснения и боязни осуждения.

В свою очередь, секс-коуч Кэм Фрейзер призвал не забывать об анальном сексе. По его словам, если обе стороны заинтересованы в данном опыте и открыты для него, анальный половой контакт может стать источником новых ощущений и удовольствия.

Кроме того, коуч посоветовал мужчинам поэкспериментировать с мастурбацией. Вместо быстрого и техничного акта самоудовлетворения он посоветовал не торопиться, расслабиться и использовать большое количество смазки. Также, по его мнению, при желании можно использовать для дополнительной стимуляции массажер простаты.

Ранее секс-блогер Яна Хокинг объяснила популярность раздельного проживания у многих пар. Многие супруги выбирают подобный формат отношений, чтобы не мешать друг другу и не подстраиваться под чужой образ жизни, объяснила она.

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Наталья Обрядина
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