Секс-блогер объяснила популярность раздельного проживания у многих пар

Секс-блогер Яна Хокинг объяснила раздельное проживание пар нежеланием мешать друг другу

Многие пары живут раздельно, так как не хотят мешать друг другу, объяснила популярность современной тенденции секс-блогер Яна Хокинг. В авторской колонке для News.com.au она перечислила преимущества проживания без партнера.

Нежелание мешать друг другу и подстраиваться под образ жизни другого человека — основные причины, по которым современные люди предпочитают жить отдельно от партнера, рассказала Хогинг. Она призналась, что и сама не хотела бы постоянно видеть рядом с собой мужчину, особенно когда находится не в лучшем настроении или выглядит неряшливо.

«После празднования Нового года у меня было жуткое похмелье, — призналась Хокинг. — И, пребывая в ужасном состоянии, я спала так долго, как хотела».

Мне понравилось не принимать душ из вежливости по отношению к другому человеку. Никаких ссор из-за того, что съесть и что посмотреть. Я могла весь день быть ленивой неряхой без чьего-либо осуждения. Если бы рядом был кто-то, мне пришлось бы учитывать его потребности Яна Хокинг секс-блогер

Изучая тему, Хокинг удивилась, что тенденция «жить раздельно, но вместе» (live apart together) становится все более популярной. Многие пары предпочитают серьезные долгосрочные отношения, живя порознь. Секс-блогер убеждена, что у этого есть множество преимуществ.

Я долгое время избегала отношений и совместного быта с кем-то по одной причине. Мне нравится вечерами возвращаться в мою уютную квартиру и подзаряжаться здесь энергией в одиночестве. Мне нравится быть общительной, но я обожаю свое пространство Яна Хокинг секс-блогер

Хокинг уверена, что во время раздельного проживания люди не окунаются в общий быт, чем продлевают романтический период отношений. «Нет споров из-за того, поднятым или опущенным должно быть сиденье унитаза, никакого храпа или газов рядом в постели», — прокомментировала блогер.

3,9 миллиона жителей США предпочитают жить отдельно от партнеров

Она согласилась, что жить вместе дешевле, однако сама предпочитает снимать небольшую квартиру ради экономии денег и сохранять романтику и свою психику здоровой. «Я не говорю, что это подходит для всех. Хотеть жить вместе — это нормально. Но для тех из нас, кто обожает проводить время в одиночестве, жить порознь — отличный вариант, и я обязательно пользуюсь этой возможностью», — подвела она итог.

Ранее Хокинг перечислила плюсы секса с разведенными мужчинами. Она заявила, что такие партнеры буквально «устраивают дискотеку под одеялом».