«Воровайки» отреагировали на видео танцующих под «Хоп, мусорок» в парке детей

Продюсер группы «Воровайки» назвал странной ситуацию с танцующими под их песню детьми

Руководитель и продюсер группы «Воровайки» Никита Надыктов в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на видео с танцующими под песню «Хоп, мусорок» в российском парке детьми. По его словам, это какая-то странная шутка организаторов, а на их концерты несовершеннолетних не пускают.

Видео из парка в подмосковных Мытищах, где дети с аниматором в костюме белого медведем танцевали под песню группы «Воровайки» «Хоп, мусорок» появилось в сети 16 января.

«Видимо, это была какая-то шутка организаторов данного мероприятия. Конечно, шутка странная. Пусть будет это на совести организаторов. На наши концерты мы не пускаем детей. Законодательство по возрастному ограничению никто не отменял», — отреагировал руководитель группы.

Ранее в мытищинской Единой дирекции парков заверили, что у них «все сотрудники адекватные и такую музыку, конечно, никогда не ставят». Об этом сообщило издание «Подъем».

«Это к нам никакого отношения не имеет, мероприятие было не наше. Это даже не мероприятие было, просто какие-то люди пришли к нам в парк с каким-то медведем, включили какую-то музыку. Парк открыт для всех, открытая территория, эта сцена тоже открытая и в общем доступе. На видео — вечер, а вечером мы очень редко программы проводим. Кто это был, что это было — выясняем. Со вчерашнего дня разбираемся по камерам, кто это совершил, также провели беседы с охраной, почему они допустили это», — ответили в мытищинской Единой дирекции парков.

3 июля 2022 года вокалистка российской шансон-группы «Воровайки» Наталья Быстрова получила травму во время концерта. Артистка обратилась к врачу, сделала МРТ и подтвердила диагноз — «разрыв медиального мениска» и «повреждение передней связки».

