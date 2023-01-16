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19:36, 16 января 2023Мир

Внук де Голля заявил о поддержке России большей частью населения Земли

Пьер де Голль: Россию поддерживают две трети населения Земли

Кадр: LCI / YouTube

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля экономист Пьер де Голль заявил, что Россию поддерживают две трети населения Земли, вопреки распространенному мнению о ее изоляции. Об этом сообщает Sud Radio.

«Говорят, что Россия находится в изоляции, однако две трети населения мира поддерживают Россию... Мы наблюдаем сдвиг многих экономических и политических интересов, а также политического влияния ряда стран в сторону Востока, и Россия - в центре этого процесса, взять хотя бы ее географическое положение», — отметил он.

Де Голль также указал, что его поразили случаи дискриминации российских спортсменов и деятелей культуры по национальному признаку. «В союзе с Европой Россия приобрела бы значительную мощь, и весь континент - от Атлантики до Урала - стал бы полностью автономным», — рассказал экономист.

Ранее Пьер де Голль заявил, что Запад заранее занялся подготовкой «заговора» против России. По его мнению, число и глубина санкций против Москвы говорят, что ограничения были спланированы давно. Он назвал их «самой настоящей экономической войной», выгоду от которой приобретают США. Де Голль добавил, что в экономическом и финансовом кризисе нет вины России.

Де Голль также осудил замораживание российских активов и подчеркнул, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».

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Виктория Кондратьева
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