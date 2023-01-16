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07:42, 16 января 2023Ценности

В сети восхитились внешностью мотоциклистки при примерке байкерского костюма

TikTok-блогерша selina_toy примерила байкерский костюм и восхитила зрителей

Фото: @Selina_toy

Мотоциклистка с никнеймом @selina_toy примерила байкерский костюм и восхитила пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в черном лонгсливе и легинсах, поверх которых надела кожаный комбинезон с молнией в передней части изделия. Затем она завязала волосы в хвост и дополнила костюм балаклавой, защитным шлемом, ботинками и массивными перчатками. «Приготовьтесь прокатиться со мной», — указала блогерша.

В свою очередь зрители оценили внешность байкерши в комментариях. «Все красивее и красивее», «Суперженщина» и «Вау, эффектная и фантастическая», «Это идеальная жена», «Влюбился», — заявили юзеры.

Ранее в январе блогерша Джессика Блэк из Ноттингема, Англия, показала внешность в униформе маляра и смутила зрителей. Вначале на размещенных кадрах девушка примерила несколько платьев, в том числе облегающее красное с декольте на лямках и обнажающий плечи наряд длины мини.

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Алина Гостева
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