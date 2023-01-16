Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:05, 16 января 2023Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях тату при варикозе

Флеболог Анна Никитина: тату на поврежденной варикозом коже могут привести к осложнениям

Фото: unsplash

Нанесение татуировок на кожу ног, поврежденную варикозом, может привести к осложнениям заболевания, заявила врач-флеболог Анна Никитина. О последствиях она предупредила в беседе с «Москвой 24».

Никитина подчеркнула, что варикозное расширение вен — это требующее лечения заболевание, а не косметическая проблема, которую можно решить нанесением рисунка. «Если его не лечить, болезнь может прогрессировать и приводить к опасным осложнениям. Отечность и воспаление после нанесения тату способно лишь ускорить этот процесс», — объяснила она.

Врач также отметила, что татуировщик может случайно проткнуть воспаленную вену иглой, и тогда начнется сильное кровотечение, отметила врач. Наносить татуировки, подчеркнула она, можно только после того, как варикоз будет вылечен.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

Ранее врач-флеболог Владислав Орлов назвал причины внезапного проявления гематом. По его словам, синяки могут появляться после занятий спортом, из-за нехватки витаминов и из-за развития лейкемии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взятии силами ЧВК «Вагнер» села южнее Артемовска
Пригожин увидел провокацию в вопросе о конфликте с Минобороны
Назван самый высокооцененный фильм 2022 года
Мхитарян показал карту Армении с Нагорным Карабахом и получил ответ Азербайджана
Парикмахеры назвали самый модный цвет волос
ВСУ в Артемовске получат десятки терминалов Starlink
Принц Гарри намекнул на возможность написать еще одну книгу с воспоминаниями
Россиянина осудили на четыре года за убийство мешавшего проехать мотоциклиста
Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
Россиян предупредили о последствиях тату при варикозе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.