Россиян предупредили о последствиях тату при варикозе

Флеболог Анна Никитина: тату на поврежденной варикозом коже могут привести к осложнениям

Нанесение татуировок на кожу ног, поврежденную варикозом, может привести к осложнениям заболевания, заявила врач-флеболог Анна Никитина. О последствиях она предупредила в беседе с «Москвой 24».

Никитина подчеркнула, что варикозное расширение вен — это требующее лечения заболевание, а не косметическая проблема, которую можно решить нанесением рисунка. «Если его не лечить, болезнь может прогрессировать и приводить к опасным осложнениям. Отечность и воспаление после нанесения тату способно лишь ускорить этот процесс», — объяснила она.

Врач также отметила, что татуировщик может случайно проткнуть воспаленную вену иглой, и тогда начнется сильное кровотечение, отметила врач. Наносить татуировки, подчеркнула она, можно только после того, как варикоз будет вылечен.

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