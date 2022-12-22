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15:07, 22 декабря 2022Забота о себе

Названы причины внезапного появления синяков

Флеболог Орлов: синяки могут появляться при лейкемии, нехватке витаминов и после спорта

Фото: Shutterstock

Синяки могут появляться после занятий спортом, из-за нехватки витаминов и из-за развития лейкемии, рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов. Причины внезапного проявления гематом он назвал в беседе с «Москвой 24».

Орлов уточнил, что из-за дефицита витаминов группы C, K и P снижается эластичность и упругость сосудистой стенки, повышается ее ломкость, что может вызвать появление синяков. Кроме того, продолжил он, гематомы могут возникнуть на коже из-за приема аспирина, антикоагулянтов и гормональных препаратов.

Сами собой синяки могут образовываться и при развитии опасного заболевания — лейкемии. «Это происходит из-за того, что при таком виде онкологии возникает нехватка тромбоцитов и нарушается свертываемость крови», — объяснил врач.

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Специалист также обратил внимание на то, что синяки могут возникнуть после тренировок с подъемом тяжелых весов, когда сильное напряжение способствует микроскопическим разрывам в мышечной ткани и рядом лежащих сосудов. Такие гематомы образуются не во время тренировки, а на следующий день, уточнил Орлов.

По словам флеболога, частые и легко образующиеся синяки — это повод обратиться к терапевту.

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Александра Лисица
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