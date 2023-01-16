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18:37, 16 января 2023Забота о себе

Врач перечислила первые симптомы гайморита

Оториноларинголог Алина Титкова назвала выделения из носа первым признаком гайморита

Фото: Shutterstock

Выделения из носа разного цвета являются первым признаком гайморита, рассказала оториноларинголог Алина Титкова. Врач перечислила первые симптомы болезни в беседе с News.ru.

Гайморит характеризуется яркими симптомами, которые позволяют быстро идентифицировать болезнь. Основные из них — это затрудненное дыхание и выделения из носа разного цвета — вплоть до зеленого, назвала признаки болезни Титкова.

Также, добавила врач, при гайморите человек может чувствовать себя уставшим, разбитым, его может мучить головная боль. С проявлением подобных симптомов нужно срочно обращаться за медицинской помощью, чтобы вовремя справиться с болезнью, не допустив осложнений.

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Однако проблемы с дыханием и головная боль могут быть признаками и других болезней. Случается, что при осмотре у ЛОР-врача по поводу проблем с дыханием обнаруживается деформация носовой перегородки. Эта патология может быть причиной реактивного отека слизистой оболочки. Избавиться от проблемы можно только с помощью операции, отметила Титкова.

У некоторых пациентов боль может иметь ярко выраженный локальный характер — в области верхнечелюстных пазух или в области лба. А у детей острый синусит может сопутствовать гипертрофии носоглоточной миндалины, при этом ребенок будет кашлять. Все эти симптомы — веский повод как можно скорее обратиться за медицинской помощью, подвела итог врач.

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Вера Владзиевская
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