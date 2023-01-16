Врач перечислила первые симптомы гайморита

Оториноларинголог Алина Титкова назвала выделения из носа первым признаком гайморита

Выделения из носа разного цвета являются первым признаком гайморита, рассказала оториноларинголог Алина Титкова. Врач перечислила первые симптомы болезни в беседе с News.ru.

Гайморит характеризуется яркими симптомами, которые позволяют быстро идентифицировать болезнь. Основные из них — это затрудненное дыхание и выделения из носа разного цвета — вплоть до зеленого, назвала признаки болезни Титкова.

Также, добавила врач, при гайморите человек может чувствовать себя уставшим, разбитым, его может мучить головная боль. С проявлением подобных симптомов нужно срочно обращаться за медицинской помощью, чтобы вовремя справиться с болезнью, не допустив осложнений.

Однако проблемы с дыханием и головная боль могут быть признаками и других болезней. Случается, что при осмотре у ЛОР-врача по поводу проблем с дыханием обнаруживается деформация носовой перегородки. Эта патология может быть причиной реактивного отека слизистой оболочки. Избавиться от проблемы можно только с помощью операции, отметила Титкова.

У некоторых пациентов боль может иметь ярко выраженный локальный характер — в области верхнечелюстных пазух или в области лба. А у детей острый синусит может сопутствовать гипертрофии носоглоточной миндалины, при этом ребенок будет кашлять. Все эти симптомы — веский повод как можно скорее обратиться за медицинской помощью, подвела итог врач.

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