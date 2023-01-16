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15:54, 16 января 202369-я параллель

Стал известен маршрут первой в России зеленой экспедиции

Глава томского филиала РГО Калюжная: первая зеленая экспедиция пройдет через Арктику
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rakotovaogael / Wikimedia

Первая в России зеленая экспедиция пройдет через Арктику, Балтийское, Средиземное и Черное моря. Об этом стало известно со слов главы томского филиала Русского географического общества (РГО) Юлии Калюжной, заявление которой приводит ТАСС.

По сообщению Калюжной, в путь по этому маршруту отправится российский путешественник Эльдар Мухарашев. В качестве транспортного средства он избрал тримаран. Энергию для движения тримаран будет черпать из возобновляемых источников — солнца и ветра. Калюжная подчеркнула, что Мухарашев сам спроектировал и построил судно.

«Он решил пройти именно через Арктику, через льды, чтобы продемонстрировать возможности такого экологичного судна. Это маршрут высшей категории сложности. Если все получится, путешествия на базе экологически чистых и восполняемых ресурсов станут вкладом в сохранение Мирового океана», — рассказала она.

По словам Калюжной, путешествие Мухарашева продлится около двух лет.

Ранее сообщалось, что другой известный российский путешественник Федор Конюхов начал подготовку к трансарктическому путешествию. Конюхов намерен пройти путь по Арктике на собачьей упряжке.

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Марк Леонов
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