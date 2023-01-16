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20:39, 16 января 2023Экономика

Мир столкнулся с дефицитом сотни миллионов рабочих мест

МОТ: дефицит рабочих мест в мире увеличился на 33 миллиона в 2022 году

Фото: Shutterstock

В 2022 году мир столкнулся с дефицитом 473 миллионов рабочих мест, что стало на 33 миллиона больше, чем в допандемийном 2019 году, указали в своем новом докладе аналитики Международной организации труда (МОТ).

Речь идет о новом показателе, который включает в себя не только официально безработных, но и тех, кто хочет выйти на работу, но не может активно ее искать из-за личных и семейных обстоятельств, разочарования в предложениях на рынке труда и отсутствия возможностей для переобучения.

Из общего показателя в 473 миллиона 205 миллионов приходится на безработных. В 2023 году эта цифра может увеличиться на три миллиона человек, а рост занятости в мире замедлится в два раза с двух процентов в 2022 году до одного процента в 2023 году из-за глобального экономического спада.

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Такие тенденции будут означать, что людям придется соглашаться на низкооплачиваемую работу и проводить на рабочем месте большее количество часов. Это усугубит неравенство в мире и обратит вспять тренд на снижение глобальной безработицы, наблюдавшейся в период с 2020 по 2022 год после пандемии COVID-19, а число безработных по-прежнему будет на 16 миллионов человек больше, чем в 2019 году. В результате уровень занятости не вернется к допандемийному уровню как минимум до 2025 года, заявил директор Исследовательского департамента МОТ Ричард Саманс.

При этом в наиболее уязвимом положении в условиях роста напряжения на трудовых рынках традиционно находятся женщины и молодежь. Так, на каждого безработного мужчину приходится две женщины, а почти четверть молодых людей в мире не работают и не учатся.

Кроме того, в ближайший год номинальная заработная плата не будет поспевать за резким ростом инфляции, что приведет к снижению уровня жизни и увеличению числа бедных. При этом в период пандемии COVID-19 многие страны и так столкнулись со снижением доходов населения, напоминают аналитики МОТ.

Ключевыми причинами ухудшения ситуации на мировом рынке труда стала общая геополитическая напряженность, военный конфликт на Украине, неравномерное восстановление экономик стран после пандемии и сложности с перестройкой глобальной цепочки поставок.

В свою очередь в России, согласно декабрьским оценкам министерства труда и социальной защиты, роста безработицы не ожидается. По словам директора департамента занятости населения и трудовой миграции ведомства Михаила Кирсанова, на отечественном рынке труда наблюдается высокий спрос, особенно на рабочие специальности.

По последним данным Росстата, в ноябре уровень безработицы в России снизился до исторического минимума в 3,7 процента. При этом отечественные работодатели ранее заявляли, что испытывают «кадровый голод», с чем соглашалась и замминистра труда Елена Мухтиярова.

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Данил Дмитриев
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