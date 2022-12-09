В России сделали прогнозы по безработице

Минтруд: роста безработицы в России не ожидается

В России сделали прогнозы о безработице в стране и заключили, что ее роста не ожидается. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты Михаил Кирсанов.

«Мы как Минтруд роста безработицы не ожидаем», — констатировал он.

Кирсанов уточнил, что сейчас наблюдается большой спрос на тынке труда, особенно на рабочие специальности. В настоящее время на портале Минтруда есть по крайней мере два миллиона вакансий, в то время как безработных в несколько раз меньше, — отметил Кирсанов.

По состоянию на ноябрь в стране 571,8 тысячи безработных. Официальные данные говорят о том, что за месяц число таких людей уменьшилось на 7,5 процента. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

В середине ноября правительство утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год — он составит 12 792 рублей.