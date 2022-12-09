Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:26, 9 декабря 2022Экономика

В России сделали прогнозы по безработице

Минтруд: роста безработицы в России не ожидается

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В России сделали прогнозы о безработице в стране и заключили, что ее роста не ожидается. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты Михаил Кирсанов.

«Мы как Минтруд роста безработицы не ожидаем», — констатировал он.

Кирсанов уточнил, что сейчас наблюдается большой спрос на тынке труда, особенно на рабочие специальности. В настоящее время на портале Минтруда есть по крайней мере два миллиона вакансий, в то время как безработных в несколько раз меньше, — отметил Кирсанов.

По состоянию на ноябрь в стране 571,8 тысячи безработных. Официальные данные говорят о том, что за месяц число таких людей уменьшилось на 7,5 процента. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

В середине ноября правительство утвердило максимальный размер пособия по безработице на 2023 год — он составит 12 792 рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Бывший «ангел» Victoria's Secret избавилась от пентхауса в США
В МИД заявили о попытке США склонить российских дипломатов к предательству
Принц Гарри запретил Меган Маркл быть милой и улыбаться
Запашный раскрыл последствия нападения тигра
Двоих росгвардейцев осудят за хищение более четырех миллионов рублей
Автор популярного YouTube-шоу рассказал о самом неудачном интервью
Сборная Хорватии стала первым полуфиналистом чемпионата мира
Известный комик купил дом с кинотеатром
Группа российских дипломатов покинет США в начале января
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.