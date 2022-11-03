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19:00, 3 ноября 2022Экономика

В России подсчитали зарегистрированных безработных

Вице-премьер Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 571,8 тысячи безработных

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

В России подсчитали количество граждан, которые официально зарегистрированы в качестве безработных. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, на настоящий момент их число составляет 571,8 тысячи, это на 7,5 тысячи меньше, чем ранее. «Уровень зарегистрированной безработицы не меняется и по-прежнему составляет 0,8 процента», — сообщила вице-премьер. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.

В середине сентября зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов говорил, что сократить безработицу в России поможет налаживание собственного производства. Оценивая текущую ситуацию, депутат отметил, что в первую очередь остаться без работы сейчас рискуют россияне, работающие в иностранных компаниях, а также являвшиеся сотрудниками компаний, решивших свернуть деятельность на территории страны.

По оценкам Минтруда, в настоящее время российские работодатели сталкиваются с серьезной нехваткой персонала. В Общественном совете при Минстрое предложили привлекать безработных россиян к работе на стройках, поскольку сегодня отрасли не хватает порядка 3-5 миллионов человек.

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Платон Щукин
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