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16:06, 17 января 2023Из жизни

Получивший черный пояс по тхэквондо в 80 лет мужчина рассказал о самочувствии

Живущий в Великобритании журналист и автор книг получил черный пояс по тхэквондо в 80 лет

Фото: Shutterstock

Живущий в Великобритании американец получил черный пояс по тхэквондо в 80 лет и рассказал о самочувствии и тренировках. Историю мужчины публикует Metro.

Журналист и автор книг Джулс Стюарт родился в Нью-Йорке, проработал в Мадриде 20 лет, а затем переехал в Лондон. Помимо писательства Стюарт профессионально занимается скалолазанием и тхэквондо. Он посвятил боевым искусствам несколько десятилетий и накануне 80-го дня рождения решил попробовать получить заветный черный пояс.

Именно во время спарринга понимаешь, почему боевое искусство так называется. В тхэквондо ваш взгляд должен быть прикован к лицу противника, чтобы вы могли считывать его планы и предсказывать действия. Соблазн следить за сигналами рук или ног велик, но, если поддасться ему, последствия могут быть неожиданными и болезненными

Джулс Стюарт

По словам Стюарта, он хотел почувствовать уверенность и доказать себе, что возраст — всего лишь цифра. Перед экзаменом, который состоял из теории, демонстрации ударов и борьбы с соперником моложе на 60 лет, мужчина решил проконсультироваться с лечащим врачом и другими спортсменами. Все они единогласно предупреждали его о риске сердечного приступа, о хрупкости костей и других возможных последствиях. Несмотря на советы и рекомендации, Стюарт решил прислушаться к себе и начал подготовку.

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«Казалось, все были озабочены моим возрастом больше, чем я. Однако я был полон решимости доказать, что они ошибаются. Если уж на то пошло, то в свои почти 80 лет я чувствовал себя не хуже, чем в молодые годы», — сказал Стюарт. В день экзамена он собрал волю в кулак и выложился на 100 процентов. После всех этапов экзамена, продлившегося три часа, мужчина чувствовал себя изнуренным, но счастливым.

Я прихрамывая добрался до дома, чтобы принять горячую ванну с лавандовым маслом, а затем натерся сверхсильным тигровым бальзамом. Я достал из холодильника пакет со льдом, натянул коленные скобы и рухнул на диван, обмякнув, как рождественская индейка

Джулс Стюарт

Вскоре Стюарт получил письмо, в котором его поздравляли с успешной сдачей экзамена и получением черного пояса. Он признался, что после этого у него открылось второе дыхание. Он посоветовал всем пенсионерам по возможности заниматься спортом и делать махи ногами, потому что они полезны для кровообращения.

Ранее молодо выглядящая 90-летняя женщина раскрыла секрет своей внешности. Она начала активно заниматься спортом, когда ей исполнилось 60 лет, чтобы как можно дольше оставаться бодрой, подвижной и не зависеть от других.

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Евгения Черкасова
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