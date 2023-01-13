Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:05, 13 января 2023Из жизни

Молодо выглядящая 90-летняя женщина раскрыла секрет своей внешности

Daily Mirror: 90-летняя жительница Канады Мэй раскрыла секрет своей внешности

Фото: Shutterstock

Жительница Канады раскрыла секрет своей внешности и рассказала, как выглядеть моложе. Ее историю публикует Daily Mirror.

По словам 90-летней любительницы фитнеса Эдны Мэй, незнакомцы часто не верят, когда узнают ее настоящий возраст. Люди предполагают, что ей не больше 60-70. Мэй объясняет это своим образом жизни и активностью, которая редко присуща людям в ее возрасте.

Женщина начала активно заниматься спортом, когда ей исполнилось 60 лет, чтобы как можно дольше оставаться бодрой, подвижной и не зависеть от других. Она любит пилатес, простые упражнения с гантелями и кардио-тренировки. Помимо этого, женщина проводит много времени на свежем воздухе, ухаживая за своим садом.

Материалы по теме:
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019

Дочь Мэй, 58-летняя Дейлис Радтке, также увлекается фитнесом и снимает обучающие ролики для женщин старше 50 лет. Однажды она привлекла мать к съемкам одного из видео. Зрители остались в восторге: их восхитили ее активность и внешний вид.

«Моя мама действительно считает, что люди раздувают из мухи слона по поводу ее возраста и физических способностей. Она любит жизнь и ценит свою независимость. Ее очень удивляет, почему другие не делают все возможное, чтобы сделать свою жизнь как можно лучше», — рассказала Радтке. Она добавила, что ее мать не чувствует себя бабушкой и поэтому сохраняет молодость.

Обе женщины надеются, что Мэй своим примером поможет людям изменить отношение к возрасту и старению. «Старение неизбежно, но количество прожитых лет не должно ограничивать то, что вы можете сделать или достичь», — заключили мать и дочь.

Ранее 86-летняя бодибилдерша из Балтимора, США, раскрыла секреты питания. Каждое утро она съедала десять яичных белков и горсть грецких орехов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны СВО
Пропустивших вооруженную россиянку в детсад охранников осудили на два года
В России подешевело строительство жилья
Еврокомиссия посетит Киев и обсудит вступление Украины в ЕС
Брюссель дал рекомендации Украине для вступления в ЕС
Бывшего сотрудника ФСБ отправили в колонию за стрельбу в россиянина
В Германии заявили об успешной замене российского угля
В Госдуме уехавшим предложили дать «призывную амнистию» при одном условии
Россиянам раскрыли подробности обучения на военных сборах
Один шаг Лондона увязали с решением Германии о передаче танков Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.