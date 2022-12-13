86-летняя бодибилдерша раскрыла секреты питания

The Sun: 86-летняя бодибилдерша попросила совета у «Мистера Вселенная» и установила рекорд

Жительница Балтимора, США, начала заниматься спортом в 56 лет и через 20 лет вошла Книгу рекордов Гиннесса как самая старая бодибилдерша в мире. Она рассказала о своем образе жизни и раскрыла секреты питания в материале The Sun.

86-летняя Эрнестина Шепард игнорировала спорт большую часть жизни. Все изменилось, когда 30 лет назад она пошла покупать купальник со старшей сестрой. В тот день обе женщины остались недовольны своим отражением в зеркале и твердо решили измениться. Сестры начали ходить в спортзал и увлеклись поднятием тяжестей. Когда результат тренировок стал заметен, у родственниц появилась мечта попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Вскоре сестра Шепард неожиданно скончалась из-за аневризма головного мозга, и тогда женщина решила установить мировой рекорд в память о ней. Женщина связалась с победителем международного соревнования по культуризму «Мистер Вселенная» Йонни Шамбурже и попросила совета.

Затем Эрнестина начала ежедневно тренироваться и пробегать по 130 километров в неделю. Каждое утро она съедала десять яичных белков и горсть грецких орехов. Усилия американки принесли плоды, и в 2010 году она получила звание старейшей в мире женщины-культуристки. Свою победу она посвятила покойной сестре.

Женщина по-прежнему интенсивно тренируется, употребляет много белка и проводит занятия для пожилых людей. Она утверждает, что американская телеведущая Опра Уинфри дважды обращалась к ней за советом по тренировкам. В 2020 году Шепард даже снялась для музыкального фильма Black is King всемирно известной американской певицы Бейонсе.

Ранее 50-летний британец, выглядящий вдвое моложе своего возраста, раскрыл секрет моложавого внешнего вида. Работающий тренером по здоровому образу жизни мужчина рассказал, что начал регулярно пользоваться кремами и лосьонами по уходу за кожей в 16 лет, так как хотел избавиться от веснушек.