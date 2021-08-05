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Выглядящий вдвое младше 50-летний мужчина раскрыл секреты моложавой внешности

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Фото: @realtristanlee

50-летний британец, выглядящий вдвое моложе своего возраста, раскрыл секрет моложавого внешнего вида. Его историю рассказывает Daily Mail.

Житель Лондона Тристан Ли (Tristan Lee) рассказал, что вынужден постоянно носить с собой документы, чтобы подтверждать возраст — незнакомые люди дают ему не более 25 лет или вообще принимают за подростка.

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Работающий тренером по здоровому образу жизни Ли рассказал, что начал регулярно пользоваться кремами и лосьонами по уходу за кожей в 16 лет, так как хотел избавиться от веснушек. С тех пор забота о внешнем виде стала для него ежедневным ритуалом. Он также регулярно посещает косметолога и говорит, что за 35 лет пропустил процедуры всего пять раз.

Тем не менее, Ли считает, что в основе его моложавой внешности лежит, в первую очередь, здоровый образ жизни. Он совершает ежедневные получасовые прогулки на свежем воздухе и три раза в неделю занимается с персональным тренером в спортзале. Кроме того, он придерживается веганской диеты и отказался от любой вредной пищи.

«Главное: хороший сон, еда, физические упражнения, уход за кожей и отсутствие стрессов», — уверен Ли.

Он также рассказал, что раньше довольно много выпивал, но теперь лишь изредка позволяет себе бокал вина за ужином.

Мужчина признается, что раз в восемь месяцев делает уколы ботокса и вводит в щеки филлеры, однако ни разу не делал серьезных пластических операций. Когда ему говорят, что использование ботокса делает его внешность «неестественной», Ли замечает, что этим средством пользуются очень многие, но почти никто в его возрасте не выглядит на 25 лет.

Ранее 47-летний бодибилдер Крис Гетин (Kris Gethin), который выглядит в два раза моложе своего возраста, раскрыл секрет моложавой внешности. Мужчина занимается бегом, плаванием, катается на горном велосипеде и выполняет силовые упражнения. Он убежден, что главный секрет его молодости в том, что он считает себя 25-летним.

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