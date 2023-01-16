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07:41, 16 января 2023Россия

В Совфеде предложили зеркально ответить на дискриминацию россиян в выдаче виз

Сенатор Клишас: нужны зеркальные правила выдачи виз иностранцам в ответ на дискриминацию
СюжетВизы в Европу:
Андрей Клишас

Андрей Клишас. Фото: Globallookpress.com

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в Telegram-канале предложил зеркально ответить на дискриминацию россиян в вопросе выдачи виз. По его словам, нужны аналогичные правила для иностранцев, чтобы защитить граждан страны.

Сенатор напомнил заявление замглавы МИД Евгения Иванова о том, что страны Европейского союза при оформлении виз требуют соблюдения невыполнимых требований.

«Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта. От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям — только так можно защитить права россиян», — подчеркнул Клишас.

Он добавил, что подобная политика западных стран проводится давно, однако пока неясно, какие меры в ответ готова принять Москва.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) почти перестали выдавать россиянам многократные визы, а некоторые государства намеренно выдвигают невыполнимые требования туристам для получения шенгена.

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Марина Совина
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