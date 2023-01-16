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04:25, 16 января 2023Россия

МИД заявил о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС

Замглавы МИД России Иванов: страны ЕС выдвигают невыполнимые требования для получения визы

Фото: Pixabay

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов в интервью ТАСС рассказал, что страны Евросоюза (ЕС) почти перестали выдавать россиянам многократные визы, а некоторые государства намеренно выдвигают невыполнимые требования туристам для получения шенгена.

«Как вам известно, на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию», — заявил дипломат.

Он отметил, что ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия для получения россиянами разрешения на въезд, например оплатить визовые сборов через один из западных банков или предъявить медицинский страховой полис иностранного страховщика. Также замглавы МИД добавил, что гражданам России почти перестали выдавать многократные шенгенские визы.

Ранее политолог Ли Син рассказал, что США и Европа делают громкие заявления с призывами вводить санкции против Москвы, но мир разошелся во мнении насчет России в украинском конфликте.

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Марина Совина
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