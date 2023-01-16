В Гонконге заявили о попытке Запада создать глобальный альянс против России

Политолог SCMP Ли Син заявил, что западные принципы раскололи мир в отношении России

США и Европа делают громкие заявления с призывами вводить санкции против Москвы, но мир разошелся во мнении насчет России в украинском конфликте, пишет политолог Ли Син для гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP).

По словам автора, Запад пытается извлечь личную выгоду отовсюду, но мало кто готов выступить против РФ и подставить себя под удар ради «защиты демократии». Издание пишет, что западные государства привели весь мир к экономической взаимозависимости. При этом никто не готов ставить под угрозу свои глобальные связи, начав принимать стороны в политике.

Западные принципы, рыночный капитализм и политический либерализм, привели к тому, что мир раскололся в отношении к России, указал автор. Создать глобальный альянс против РФ не удалось, отметил он. «Причина, по которой в отношении украинского кризиса не существует глобального демократического альянса, заключается в том, что две крупнейшие демократии планеты, Индия и Индонезия, предпочитают не принимать чью-либо сторону и не призывают к переговорам», — уточнил эксперт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их союзники по НАТО хотят победы над Россией на поле боя, чтобы уничтожить российское государство.