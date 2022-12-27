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08:16, 27 декабря 2022Мир

Лавров уличил США в желании уничтожить Россию

Лавров заявил, что США хотят победы над Россией «на поле боя» для ее уничтожения

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

США и их союзники по НАТО хотят победы над Россией на поле боя, чтобы уничтожить российское государство. В этом уличил Вашингтон глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над Россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое», — высказался дипломат. По его словам, позиция президента Украины Владимира] Зеленского подтверждают глобальный характер украинского конфликта.

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Виктория Кондратьева
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