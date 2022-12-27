Лавров рассказал о проблемах России в отношениях с США

Глава МИД России Лавров заявил, что у Москвы не получается поддерживать общение с США

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что администрация президента США Джо Байдена декларирует нанесение стратегического поражения Москве как одну из своих целей, и потому страны не могут поддерживать нормальное общение. Об этом министр заявил в интервью ТАСС.

По мнению Лаврова, Вашингтон принял «конфронтационный антироссийский курс». В связи с этим российско-американские отношения не просто сталкиваются с проблемами, но и находятся в фактически замороженном состоянии.

«Последовательно разъясняем американцам, что преднамеренное ухудшение межгосударственных отношений не наш стиль... Однако при выстраивании диалога в любых обстоятельствах исходим из принципа взаимности. То есть действуем, как правило, по принципу "око за око", но необязательно симметрично», — рассказал он.

Ранее Лавров также пригрозил, чтобы Украина решала вопрос с денацификацией и демилитаризацией, поскольку в противном случае «вопрос решит российская армия».