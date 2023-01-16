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17:53, 16 января 2023Силовые структуры

Главу землячества студентов Кот-Д’Ивуара из РУДН обвинили в изнасиловании

Ивуарийца обвинили в изнасиловании 22-летней соотечественницы на студенческой вечеринке

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Московской области 30-летнего главу землячества студентов РУДН из Кот-Д’Ивуара Акосси-Жан-Самуэля Ассана обвинили в изнасиловании соотечественницы. Об этом в понедельник, 16 января, в своем Telegram-канале сообщает Mash.

По информации издания, 8 января обвиняемый прибыл на студенческую вечеринку по поводу начала сессии. Там он обратил внимание на 22-летнюю девушку, которая пришла с его близким другом. Соотечественники разговорились, а позже Аккоси предложил ей уединиться для беседы, мотивируя это тем, что в зале шумно и людно. В комнате он сразу объяснил, что собирается заняться с ней сексом.

Девушка хотела выйти, но тот схватил жертву за руки и повалил на кровать, закрыл рот и схватил за горло, после чего изнасиловал. Криков жертвы никто не услышал. Потерпевшая не сразу решилась пойти в полицию, опасаясь реакции своего молодого человека. Обвиняемый был задержан полицейскими в комнате общежития РУДН.

9 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки.

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Владимир Седов
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