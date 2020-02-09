Российские студенты изнасиловали девушку на вечеринке

В Санкт-Петербурге двоих студентов задержали по подозрению в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, молодые люди пригласили малознакомую девушку на вечеринку и надругались над ней. После случившегося ей пришлось обратиться в больницу с травмой головы и половых органов.

Брат девушки написал заявление в полицию, и к тому моменту, когда пострадавшую выписали домой, обидчики уже были задержаны. Один из них оказался студентом-второкурсником университета физкультуры имени Лесгафта, другой учится на первом курсе политехнического университета. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что 17-летняя жительница Ленинградской области пожаловалась в полицию на сексуальное насилие со стороны деда. Девушка также рассказала, что вступала в интимные отношения с собственным отцом.

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