Врач запугивал пациенток раком ради ненужного обследования груди

Британский врач общей практики Маниш Шах (Manish Shah) запугивал своих пациенток якобы наличием рака и убеждал проходить ненужные интимные обследования, пишет The Guardian.

По данным издания, 24 пациентки подверглись сексуальным домогательствам со стороны 50-летнего врача. Он назначал женщинам в возрасте от 15 до 39 лет различные анализы, а также обследования для собственного удовлетворения. При этом, у пациенток не было подозрений на онкологию. Все свои посягательства он совершил в медицинском центре на востоке Лондона с 2009 по 2013 год.

Выдумывая диагнозы, Шах руководствовался семейным положением и возрастом пациенток. При этом он часто рассказывал о примерах рака груди у звезд Голливуда, чтобы его диагнозы звучали убедительнее.

Осенью прошлого года он был признан виновным в совершении 25 преступлений на сексуальной почве в отношении шести женщин в медицинском центре в восточном Лондоне. Он также был осужден за преступления, связанные с 18 другими женщинами в 2018 году. Сейчас врачу грозит не менее 15 лет тюремного заключения, расследование продолжается.

В декабре сообщалось, что врач-анестезиолог одной из московских больниц изнасиловал пациентку после операции. По данным СМИ, 33-летняя пациентка лежала в одноместной палате, куда зашел врач, чтобы сделать женщине укол, однако вместо процедуры предложил заняться сексом. Получив отказ, медик «схватил» женщину и изнасиловал ее. Врач не стал отрицать своей вины, однако заявил, что женщина была согласна.

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