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14:16, 16 января 2023Россия

Российские войска ударили по складу оружия и техники ВСУ возле Красного Лимана

Минобороны заявило о поражении склада оружия и техники ВСУ возле Красного Лимана в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская авиация, артиллерия и ракетные войска поразили склад оружия, военной и специальной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в понедельник, 16 января, журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что также был поражен ангар с военной техникой 9-го полка особого назначения Нацгвардии Украины возле поселка Малокатериновка в Запорожской области. Кроме того, Вооруженные силы России атаковали 101 район сосредоточения сил противника и 79 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8066 единиц военной автомобильной спецтехники, 3841 орудие полевой артиллерии и минометов, 983 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7537 бронемашин, 401 зенитный ракетный комплекс, 2885 беспилотников, 372 самолета и 200 вертолетов ВСУ.

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Константин Лысяков
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