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09:49, 16 января 2023Россия

Минобороны показало уничтожение техники и бойцов ВСУ из САУ «Акация» на видео

Минобороны России показало на видео работу расчетов САУ «Акация» в зоне спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Минобороны показало на видео, как российские военные с помощью самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» уничтожают технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры оборонное ведомство опубликовало в Telegram.

«Выполняли задачу по подавлению и уничтожению живой силы и огневых средств противника. До 11 километров севернее выявили скопление личного состава и бронетехнику. Сразу передали координаты, расчет навелся, произвел первый выстрел, дали корректуру. В общем, стрельба оказалась результативной, уничтожили до пяти военнослужащих ВСУ и одну единицу бронетехники», — рассказал военнослужащий с позывным «Лесник».

Уточняется, что при выполнении огневых задач артиллеристы получают расчеты с беспилотников, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин.

Ранее Минобороны России показало кадры ударов высокоточными боеприпасами нового поколения по украинским военным объектам в зоне спецоперации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. По его словам, таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Евгения Куликова
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