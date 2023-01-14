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12:25, 14 января 2023Наука и техника

В Минобороны показали кадры применения высокоточных боеприпасов по объектам ВСУ

Минобороны опубликовало кадры применения высокоточных припасов по объектам ВСУ

Минобороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения по украинским военным объектам в зоне спецоперации. Запись опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

Министерство разместило два видео: на одном из них показана ликвидация военной бронетехники и вооружения Украины попаданием высокоточного боеприпаса нового поколения, а на втором — уничтожение огневых точек в долговременном укрепленном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ювелирная точность», — подписали ролик в ведомстве.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о преимуществах российского танка Т-90М, замеченного в зоне спецоперации. По словам эксперта, эта боевая машина является одной из самых продвинутых в мире.

Варвара Кошечкина
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