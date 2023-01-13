Перечислены главные преимущества названного монстром российского танка Т-90М

Военный эксперт Дандыкин назвал небольшую массу отличительной чертой танка Т-90М

Российский танк Т-90М, замеченный в зоне боевых действий на Украине и названный в США монстром, является одним из самых продвинутых в мире. От конкурентов его отличается высокая маневренность и выдающаяся защита, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан I-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«На данный момент это самый продвинутый танк, не считая "Арматы". Он сделан на базе Т-90. Это танк четвертого поколения, очень модернизованный, с расширенными возможностями. В частности, там новая башня, система управления танком, более мощный двигатель. Но главное, что вызывает восхищение, — это очень мощная защита, позволяющая нивелировать применение противотанковых комплексов, включая даже комплексы Javelin», — рассказал Дандыкин.

Т-90М, по словам эксперта, уже успел хорошо показать себя в ходе специальной военной операции. Он добавил, что очередная партия будет отправлена в зону боевых действий уже в ближайшее время, причем, речь не о десятках, а о большем числе танков.

Скоро Т-90М будут составлять основу наших танковых частей, в том числе, и для тех мобилизованных, которые сейчас только готовятся к участию в СВО Василий Дандыкин военный эксперт

Танк, как отметил Дандыкин, входит в линейку лучших в мире. Он сможет дать достойный ответ в бою с Challenger 2 и «Леопардами 2». Еще одной отличительной особенностью Т-90М является его небольшая масса по сравнению с танками противника, в том числе, с теми, которые еще только должны поступить в распоряжение Киева.

«А ведь, если танк тяжелый, значит, он не такой поворотливый, маневренный. Кроме того, сейчас у нас доводится до ума танк «Армата». В перспективе он тоже сможет вступить в боевые действия», — сказал эксперт.

Российский танк Т-90М, который в США назвали монстром заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Его в своем Telegram-канале на видео показал военный корреспондент Андрей Руденко.

«T-90М "Прорыв" в зоне СВО. Говорят, приехали за польскими Леопардами-2 и не только», — написал военкор.