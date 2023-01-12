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09:28, 12 января 2023Бывший СССР

Названный монстром российский танк Т-90М заметили в зоне СВО

Военкор Руденко показал на видео названный монстром российский танк Т-90М в зоне СВО

Российский танк Т-90М, который в США назвали монстром заметили в зоне специальной военной операции (СВО). Его в своем Telegram-канале на видео показал военный корреспондент Андрей Руденко.

«T-90М "Прорыв" в зоне СВО. Говорят, приехали за польскими Леопардами-2 и не только», — написал военкор.

Военные утверждают, что танк хорошо проявляет себя в бою, а новая система наведения не дает противнику шанса на ответный огонь, отметил Руденко.

Ранее американское издание The National Interest назвало Т-90М монстром и отметило, что с каждым днем танк становится все смертоноснее, так как в модернизированной версии появились некоторые улучшения.

Алевтина Запольская
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