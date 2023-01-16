У торговавших данными клиентов российских банков хакеров изъят миллиард рублей

СКР: у хакеров, торговавших данными клиентов банков, изъята криптовалюта на 1 млрд рублей

Российские следователи нашли у группы хакеров один миллиард рублей — это рекордная сумма, изъятая у киберпреступников в криптовалюте. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью изданию «Коммерсантъ».

Под следствием находятся четыре хакера, которые взламывали сайты банков для хищения данных клиентов и затем выставляли на продажу в даркнете. В ходе расследования у них были изъяты и арестованы криптокошельки с биткоинами на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. За счет этих средств будет погашен ущерб потерпевшим и покрыты судебные издержки.

Ранее 16 января Вазагов сообщил, что в Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которая вывела из России триллион рублей.