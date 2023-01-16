Группа теневых финансистов вывела из России триллион рублей

СКР: в Москве пресечена деятельность теневых финансистов, выведших из РФ триллион рублей

В Москве пресечена преступная деятельность транснациональной группировки теневых финансистов, которые вывели из России триллион рублей. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Владимир Вазагов в интервью изданию «Коммерсантъ».

В составе группы были россияне и граждане Украины. Они занимались незаконным оборотом денежных средств, проводя операции между фиктивными компаниями с помощью ключей «Банк-клиент». Причем свою деятельность они вели на территории Украины и Кипра, скрываясь от российских правоохранительных органов. К ним обращались клиенты, желающие вывести средства из России, через специальную компьютерную программу «Портал», под таким же названием проводится расследование уголовного дела.

Группировка действовала на протяжении десяти лет благодаря покровителям из налоговой службы, банковской сферы и правоохранительных органов, среди них был бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого силовики изъяли наличность в разной валюте на общую сумму восемь миллиардов рублей. Расследование его дела и вывело на участников финансовой группировки.

В теневом бизнесе участвовали сотни человек, которые сумели вывести из России триллион рублей, получив доход в 32 миллиарда рублей.

Под следствием находится более 60 человек. В суды дела будут передаваться частями, в отношении 10-12 человек каждая.