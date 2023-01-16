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00:37, 16 января 2023Мир

МИД РФ заявил о возможном введении безвизового режима для россиян в ряде стран

МИД РФ обсуждает безвизовый режим для россиян с Оманом, Саудовской Аравией и Бахрейном

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для российских граждан, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российское внешнеполитическое ведомство прорабатывает договоренности о безвизовом режиме. В МИД готовят проекты подобных соглашений с Мексикой и Малайзией, а также с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия).

«Соответствующие договоренности прорабатываются также с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией», — анонсировал дипломат возможное введение рядом стран новых правил. Замминистра добавил, что с Гонконгом согласовывается увеличение срока безвизового пребывания россиян с 14 до 30 дней.

Ранее власти Тайваня исключили Россию из специальной безвизовой программы, введенной в 2018 году на экспериментальной основе.

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Марина Совина
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