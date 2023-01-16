Популярная блогерша объяснила уход Милохина из «Ледникового периода»

Саева объяснила уход Милохина из «Ледникового периода» его легким отношением к жизни

Популярная TikTok-блогерша Дина Саева назвала причину, по которой тиктокер Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период». В интервью журналистке Надежде Стрелец она объяснила уход коллеги его легким отношением к жизни. Запись беседы доступна на YouTube.

По словам Саевой, она лично спросила у Милохина, почему он ушел из программы. «Он сказал: "Ты знаешь, есть такая вещь, когда прет или не прет. И вот, когда мне не прет, я не хочу этим заниматься". Он довольно свободный человек, и у него есть на это право. (...) Если он решил, значит ему так комфортно», — сказала блогерша.

Она отметила, что ее коллега относится к жизни легко. «В каком-то плане я даже ему завидую, потому что он может себе позволить не делать то, что он не хочет», — призналась Саева. Блогерша добавила, что считает классным то, что Милохин в первую очередь думает о себе и о том, насколько ему нравится то или иное место, где он находится, а не о комфорте окружающих.

Милохин выступал в шоу «Ледниковый период» на Первом канале в паре с известной фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой. 25 октября прошлого года блогер объявил об уходе из проекта. Свой поступок он объяснил усталостью. Тиктокер также выразил надежду на то, что зрители и участники программы поймут его решение.