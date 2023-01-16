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16:36, 16 января 202369-я параллель

Жителям российского региона пообещали морозы свыше 60 градусов на Крещение

Вильфанд пообещал жителям Якутии морозы свыше 60 градусов и туман на Крещение

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Якутии морозы свыше 60 градусов и туман на Крещение, 19 января. Его комментарий приводит РИА Новости.

Вильфанд пояснил, что температура в российском регионе будет ниже нормы примерно на 10-12 градусов. «Это значит, что и в центре, и на западе, и на юге Якутии температура будет от 58 до 63 градусов ниже нуля», — сказал он.

Для данного явления существует термин «суперхолодная погода», заметил научный руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд напомнил, что морозный туман образуется у поверхности земли в результате конденсации водяного пара, представляющего скопление кристаллов льда. Он возникает при сильных морозах.

Ранее жители поселка Ессей Красноярского края рассказали о 75-градусных морозах, «разламывающих голову». По утверждению местного населения, в ночь с 10 на 11 января показатели столбиков термометров опустились до 73-75 градусов ниже нуля.

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) не смогли подтвердить или опровергнуть данные о погоде, пояснив, что в Ессее отсутствует метеостанция. В свою очередь, ведущий синоптик УГМС Дмитрий Ульянов подчеркнул, что самая близкая к поселку метеостанция в эту ночь зафиксировала показатели в 53-54 градуса ниже нуля.

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Анна Щербакова
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